Тебас о Пересе: «У нас нет никаких отношений – Флорентино придерживается олигархического подхода Суперлиги, а мы не на этом пути. Он говорит, что собирается свергнуть меня»

Хавьер Тебас ответил на вопрос об отношениях с «Реалом» и его президентом.

«С «Реалом» как клубом отношения такие, какими они должны быть, за исключением проблем со спортивными трансляциями.

А с Флорентино Пересом в настоящее время нет никаких отношений, потому что мы придерживаемся двух совершенно разных позиций относительно организации профессионального футбола. Флорентино придерживается подхода Суперлиги , элитарного и олигархического, а мы не на этом пути.

Президент «Реала » ходит и говорит за каждым обедом или ужином, что он собирается свергнуть меня, что Высший спортивный совет Испании (CSD) выступает за мое отстранение...

Ну, они не согласятся с моделью управления, когда у меня будет подавляющее большинство в остальных клубах, а Флорентино этого не хочет», – сказал президент Ла Лиги.

Хавьер Тебас: «Барса» жалуется на судей 2 раза за сезон, а «Реал» – после каждого тура и даже перед ними. Но они перестали выпускать видео с обвинениями, когда потеряли шансы на чемпионство»