Митрофанов о Карпине и «Динамо»: «Любое совмещение – только с согласия РФС. Никакого запроса пока не было»

В РФС заявили, что «Динамо» не обращалось по поводу Валерия Карпина.

– Вы уже высказывались о совмещении постов Валерием Карпиным. Клуб, который делал запрос о возможности совмещения постов, от РФС добро получено?

– Не получено. Никакого запроса мы не получили.

– От «Динамо» запроса не было?

– Пока нет.

– Но, возможно, учитывая более ранние договоренности тренера и РФС, запрос посылать и не обязательно?

– Запрос посылать обязательно. Основное место работы тренера в РФС. И соответственно, любое совмещение возможно только с согласия РФС. Александр Валерьевич [Дюков ] уже комментировал – мы в принципе не против переговоров.

Возможно, какие-то переговоры ведутся. Но согласия на совмещение мы пока не давали, как не получали и запросов на совмещение, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

