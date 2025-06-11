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Митрофанов о Карпине и «Динамо»: «Любое совмещение – только с согласия РФС. Никакого запроса пока не было»

В РФС заявили, что «Динамо» не обращалось по поводу Валерия Карпина.

– Вы уже высказывались о совмещении постов Валерием Карпиным. Клуб, который делал запрос о возможности совмещения постов, от РФС добро получено?

– Не получено. Никакого запроса мы не получили.

– От «Динамо» запроса не было?

– Пока нет.

– Но, возможно, учитывая более ранние договоренности тренера и РФС, запрос посылать и не обязательно?

– Запрос посылать обязательно. Основное место работы тренера в РФС. И соответственно, любое совмещение возможно только с согласия РФС. Александр Валерьевич [Дюков] уже комментировал – мы в принципе не против переговоров.

Возможно, какие-то переговоры ведутся. Но согласия на совмещение мы пока не давали, как не получали и запросов на совмещение, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoАлександр Дюков
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