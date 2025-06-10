«Ман Сити» подписал Беттинелли из «Челси», контракт – на 1 год. 33-летнего голкипера включат в заявку на КЧМ

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Маркуса Беттинелли из «Челси».

33-летний голкипер подписал с «горожанами» контракт сроком на 1 год. Он присоединится к команде на клубном чемпионате мира.

Беттинелли – воспитанник «Фулхэма». Он перешел в «Челси » в 2021 году и провел за лондонцев лишь 1 матч с момента подписания.

Фото: mancity.com