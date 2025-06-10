«Ман Сити» подписал Беттинелли из «Челси», контракт – на 1 год. 33-летнего голкипера включат в заявку на КЧМ
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Маркуса Беттинелли из «Челси».
33-летний голкипер подписал с «горожанами» контракт сроком на 1 год. Он присоединится к команде на клубном чемпионате мира.
Беттинелли – воспитанник «Фулхэма». Он перешел в «Челси» в 2021 году и провел за лондонцев лишь 1 матч с момента подписания.
Фото: mancity.com
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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