Рейндерс прошел медосмотр перед трансфером в «Ман Сити» из «Милана» за 70 млн евро

Тейани Рейндерс прошел медосмотр перед переходом в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что английский клуб купит полузащитника «Милана » за 70 миллионов евро с учетом бонусов.

По информации Фабрицио Романо, футболист уже прошел медобследование для «горожан».

В минувшем сезоне Серии А нидерландец провел 37 матчей, отличившись 10 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .