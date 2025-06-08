Рейндерс прошел медосмотр перед трансфером в «Ман Сити» из «Милана» за 70 млн евро
Тейани Рейндерс прошел медосмотр перед переходом в «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что английский клуб купит полузащитника «Милана» за 70 миллионов евро с учетом бонусов.
По информации Фабрицио Романо, футболист уже прошел медобследование для «горожан».
В минувшем сезоне Серии А нидерландец провел 37 матчей, отличившись 10 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14180 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости