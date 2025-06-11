Тренер Беларуси об 1:4 с Россией: «Слишком легко дали забить. Мы учились в матче с сильным соперником»

Тренер сборной Беларуси оценил поражение от России (1:4) в товарищеском матче.

— Сложно комментировать матч. Эта игра отличается от той, что провели год назад. Счет схожий, но моя команда играла значительно лучше на всех участках поля, оказывала сопротивление. У нас были моменты, но нашими ошибками воспользовался соперник. Обычно мы их не допускаем, но нас наказали молодые ребята из сборной России. Остается принять результат и двигаться дальше.

— Не сложился комплекс перед сборной России?

— Не согласен. Все игры разные, так сложилось. Результат первого тайма был не по игре, по моему мнению. Слишком легко дали забить мячи, но я все равно верю в своих ребят.

— Что позитивного извлечете из игры?

— Конечно, такие моменты есть. Эта игра дала нам много информации о разных вещах. Иногда выигрываешь, иногда учишься. Сегодня мы учились в матче с сильным соперником. Используем выводы из этого матча в подготовке к квалификации чемпионата мира, – сказал Карлос Алос .