Корнеев о 4:1 России с Беларусью: «Сумасшедшая реализация, игра оставляет желать лучшего»
Игорь Корнеев оценил победу сборной России над Беларусью (4:1) в товарищеском матче.
«Мы столкнулись с сумасшедшей реализацией. Игра оставляет желать лучшего.
Гладышев по‑футбольному имеет все. Он может создать гол из ничего. Он бежит за спину, может обыграть», — сказал экс-игрок сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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