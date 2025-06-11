Корнеев о 4:1 России с Беларусью: «Сумасшедшая реализация, игра оставляет желать лучшего»

Игорь Корнеев оценил победу сборной России над Беларусью (4:1) в товарищеском матче.

«Мы столкнулись с сумасшедшей реализацией. Игра оставляет желать лучшего.

Гладышев по‑футбольному имеет все. Он может создать гол из ничего. Он бежит за спину, может обыграть», — сказал экс-игрок сборной России.