Глебов допустил, что Гладышев побьет рекорды Дзюбы: «Пусть работает, не останавливается – и все получится»
Данил Глебов допустил, что Ярослав Гладышев станет лучшим бомбардиром сборной.
Нападающий национальной команды России отметился покером в игре с Беларусью – второй для него.
– Нормальная игра, должна быть поспокойнее, должны были допускать меньше ошибок. Ярик забил четыре мяча, молодец. Тут хорошая арена, здорово, что такие строят.
– Дзюба раньше забивал покер. Ярослав повторит его рекорды?
– Все может быть. Пусть работает, не останавливается – и все получится.
– Как вам сопротивление белорусской команды?
– Стали посолиднее, чем в прошлом году, – отметил хавбек сборной России и «Динамо».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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