Глебов допустил, что Гладышев побьет рекорды Дзюбы: «Пусть работает, не останавливается – и все получится»

Данил Глебов допустил, что Ярослав Гладышев станет лучшим бомбардиром сборной.

Нападающий национальной команды России отметился покером в игре с Беларусью – второй для него.

– Нормальная игра, должна быть поспокойнее, должны были допускать меньше ошибок. Ярик забил четыре мяча, молодец. Тут хорошая арена, здорово, что такие строят.

– Дзюба раньше забивал покер. Ярослав повторит его рекорды?

– Все может быть. Пусть работает, не останавливается – и все получится.

– Как вам сопротивление белорусской команды?

– Стали посолиднее, чем в прошлом году, – отметил хавбек сборной России и «Динамо ».