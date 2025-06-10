Радимов считает, что Тюкавин завидует покеру Гладышева: «Он тоже мог забить эти мячи»
Владислав Радимов уверен, что Константин Тюкавин завидует Ярославу Гладышеву.
– Что чувствует Тюкавин, глядя сейчас на Ярослава Гладышева?
– Конечно же завидует. Он тоже хотел бы оказаться здесь – и оказался бы, если бы не травма. Он игрок сборной и тоже мог забить эти мячи.
Безусловно, он рад, это его товарищ и партнер, плюс они почти ровесники. Но и зависть должна быть, добрая такая, – отметил бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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