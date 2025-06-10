Радимов считает, что Тюкавин завидует покеру Гладышева: «Он тоже мог забить эти мячи»

Владислав Радимов уверен, что Константин Тюкавин завидует Ярославу Гладышеву.

– Что чувствует Тюкавин, глядя сейчас на Ярослава Гладышева?

– Конечно же завидует. Он тоже хотел бы оказаться здесь – и оказался бы, если бы не травма. Он игрок сборной и тоже мог забить эти мячи.

Безусловно, он рад, это его товарищ и партнер, плюс они почти ровесники. Но и зависть должна быть, добрая такая, – отметил бывший полузащитник сборной России.

Покер Гладышева! Это рекорд сборной России