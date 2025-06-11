Сборная Чили пропустит третий ЧМ подряд
Сборная Чили проиграла в гостях Боливии (0:2) в квалификации ЧМ-2026.
Таким образом, чилийцы лишились шансов на выход в финальный турнир и пропустят третий чемпионат мира подряд.
После 16 матчей Чили с 10 очками занимает в таблице последнее, 10-е место.
Первые шесть сборных из Южной Америки выходят на ЧМ напрямую. Команда, финишировавшая 7-й, проведет межконтинентальные стыковые матчи.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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