Гладышев о покере в матче с Беларусью: «Просто так получилось, оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай»
Ярослав Гладышев высказался о покере в матче сборной России.
22-летний нападающий забил четыре мяча в товарищеской встрече с командой Беларуси (4:1).
– Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили.
– Видел, что Карпин показывал, что надо семь?
– Семь – много.
– Ты забрал с собой мяч.
– Да, заставили. Не знаю, как увезу. Приз лучшему игроку? В копилочку пойдет.
– Ты сказал, что были проблемы с уверенностью в себе, помогал тебе с этим справиться Марцел Личка.
– Получше себя начал чувствовать в этом сезоне. Спасибо Марцелу и штабу «Динамо». Работа, которую мы проделывали, дала результат, – сказал Гладышев.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18850 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости