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Гладышев о покере в матче с Беларусью: «Просто так получилось, оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай»

Ярослав Гладышев высказался о покере в матче сборной России.

22-летний нападающий забил четыре мяча в товарищеской встрече с командой Беларуси (4:1). 

– Просто так получилось, мне кажется. Оказался в нужном месте четыре раза. Три раза забил в пустые, считай. Партнеры выкатили.

– Видел, что Карпин показывал, что надо семь?

– Семь – много.

– Ты забрал с собой мяч.

– Да, заставили. Не знаю, как увезу. Приз лучшему игроку? В копилочку пойдет.

– Ты сказал, что были проблемы с уверенностью в себе, помогал тебе с этим справиться Марцел Личка.

– Получше себя начал чувствовать в этом сезоне. Спасибо Марцелу и штабу «Динамо». Работа, которую мы проделывали, дала результат, – сказал Гладышев

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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