Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
Коло Туре вернется в «Манчестер Сити».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бывший защитник «горожан» войдет в тренерский штаб Пепа Гвардиолы. Сегодня было объявлено, что помощниками испанца уже стали Пеп Лейндерс и Джеймс Френч.
Туре выступал за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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