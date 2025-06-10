Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год

Коло Туре вернется в «Манчестер Сити».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бывший защитник «горожан» войдет в тренерский штаб Пепа Гвардиолы . Сегодня было объявлено, что помощниками испанца уже стали Пеп Лейндерс и Джеймс Френч.

Туре выступал за «Ман Сити » с 2009 по 2013 год и выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.