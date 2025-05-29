Бывший ассистент Клоппа Лейндерс может войти в штаб Пепа в «Сити». Кандидатура Коло Туре также рассматривается

Бывший помощник Юргена Клоппа может пополнить тренерский штаб Пепа Гвардиолы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , Пеп Лейндерс , работавший с Клоппом в «Ливерпуле », рассматривается в качестве возможного кандидата на включение в тренерский штаб «Манчестер Сити ».

Также обсуждается назначение бывшего защитника «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуля» Коло Туре, ранее возглавлявшего «Уиган».

Решения по новым членам штаба Гвардиолы будут приняты в ближайшее время после ухода Хуанмы Лильо, Иньиго Домингеса и Карлоса Висенса.