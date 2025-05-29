Бывший ассистент Клоппа Лейндерс может войти в штаб Пепа в «Сити». Кандидатура Коло Туре также рассматривается
Бывший помощник Юргена Клоппа может пополнить тренерский штаб Пепа Гвардиолы.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Пеп Лейндерс, работавший с Клоппом в «Ливерпуле», рассматривается в качестве возможного кандидата на включение в тренерский штаб «Манчестер Сити».
Также обсуждается назначение бывшего защитника «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуля» Коло Туре, ранее возглавлявшего «Уиган».
Решения по новым членам штаба Гвардиолы будут приняты в ближайшее время после ухода Хуанмы Лильо, Иньиго Домингеса и Карлоса Висенса.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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