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Это′О – лучший африканский игрок XXI века по версии Goal. Дрогба – 2-й, Салах – 3-й, Мане – 5-й, Адебайор – 9-й

Самюэль Это′О признан лучшим африканским игроком XXI века по версии Goal.

Спортивный портал составил список лучших футболистов из Африки, игравших после 2000 года. Экс-форвард «Барселоны» и сборной Камеруна занял первое место.

Топ-10 выглядит так:

1. Самюэль Это′О (Камерун).

2. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар).

3. Мохамед Салах (Египет).

4. Яя Туре (Кот-д′Ивуар).

5. Садьо Мане (Сенегал).

6. Рияд Марез (Алжир).

7. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).

8. Майкл Эссьен (Гана). 

9. Эммануэль Адебайор (Того).

10. Коло Туре (Кот-д′Ивуар).

Сейду Кейта занял 11-ю строчку, Ашраф Хакими – 13-ю, Джей-Джей Окоча – 15-ю, Виктор Осимхен – 17-ю. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoПСЖ
logoСейду Кейта
logoЯя Туре
logoЧелси
logoМайкл Эссьен
logoДидье Дрогба
logoЛиверпуль
logoКоло Туре
logoЭммануэль Адебайор
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoСамюэль Это′О
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Джей-Джей Окоча
logoсборная Камеруна по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoсборная Габона
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoсборная Алжира по футболу
logoПьер-Эмерик Обамеянг
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Кадисия
logoСадьо Мане
logoМохамед Салах
logoРияд Марез
logoАшраф Хакими
logoВиктор Осимхен
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