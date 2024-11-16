Это′О – лучший африканский игрок XXI века по версии Goal. Дрогба – 2-й, Салах – 3-й, Мане – 5-й, Адебайор – 9-й
Самюэль Это′О признан лучшим африканским игроком XXI века по версии Goal.
Спортивный портал составил список лучших футболистов из Африки, игравших после 2000 года. Экс-форвард «Барселоны» и сборной Камеруна занял первое место.
Топ-10 выглядит так:
1. Самюэль Это′О (Камерун).
2. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар).
3. Мохамед Салах (Египет).
4. Яя Туре (Кот-д′Ивуар).
5. Садьо Мане (Сенегал).
6. Рияд Марез (Алжир).
7. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).
8. Майкл Эссьен (Гана).
9. Эммануэль Адебайор (Того).
10. Коло Туре (Кот-д′Ивуар).
Сейду Кейта занял 11-ю строчку, Ашраф Хакими – 13-ю, Джей-Джей Окоча – 15-ю, Виктор Осимхен – 17-ю.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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