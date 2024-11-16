Это′О – лучший африканский игрок XXI века по версии Goal. Дрогба – 2-й, Салах – 3-й, Мане – 5-й, Адебайор – 9-й

Самюэль Это′О признан лучшим африканским игроком XXI века по версии Goal.

Спортивный портал составил список лучших футболистов из Африки, игравших после 2000 года. Экс-форвард «Барселоны» и сборной Камеруна занял первое место.

Топ-10 выглядит так:

1. Самюэль Это ′О (Камерун).

2. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар).

3. Мохамед Салах (Египет ).

4. Яя Туре (Кот-д′Ивуар).

5. Садьо Мане (Сенегал).

6. Рияд Марез (Алжир).

7. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).

8. Майкл Эссьен (Гана).

9. Эммануэль Адебайор (Того).

10. Коло Туре (Кот-д′Ивуар).

Сейду Кейта занял 11-ю строчку, Ашраф Хакими – 13-ю, Джей-Джей Окоча – 15-ю, Виктор Осимхен – 17-ю.