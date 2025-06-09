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Зинченко предложен «Милану». На правый фланг «россонери» хотели бы подписать Додо (Sportitalia)

«Милан» рассматривает альтернативы Тео Эрнандесу.

Как сообщает Sportitalia, у «россонери» есть несколько вариантов того, как можно было бы компенсировать вероятный уход французского защитника. Отмечается, что посредники предложили итальянскому клубу подписать Александра Зинченко из «Арсенала».

На правый фланг «Милан» хотел бы купить Додо из «Фиорентины», но «фиалки» высоко оценивают бразильца.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportitalia
logoАлександр Зинченко
logoМилан
logoАрсенал
logoТео Эрнандес
logoДодо
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
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