Зинченко предложен «Милану». На правый фланг «россонери» хотели бы подписать Додо (Sportitalia)

«Милан» рассматривает альтернативы Тео Эрнандесу.

Как сообщает Sportitalia, у «россонери» есть несколько вариантов того, как можно было бы компенсировать вероятный уход французского защитника. Отмечается, что посредники предложили итальянскому клубу подписать Александра Зинченко из «Арсенала».

На правый фланг «Милан» хотел бы купить Додо из «Фиорентины», но «фиалки» высоко оценивают бразильца.

Тео хочет вернуться в «Атлетико», но его зарплата в 7 млн евро в год чистыми может стать проблемой (COPE)