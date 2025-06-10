Булыкин – Лисаковичу о пробках в Москве: «Один из лучших городов для жизни, в Европе и Америке ситуация с пробками еще хуже. В плане транспорта, услуг, комфорта – здесь все сделано для жителей»

Дмитрий Булыкин ответил на мнение Виталия Лисаковича о Москве.

Ранее форвард сборной Беларуси рассказал о трудностях жизни в столице России: «Много машин и пробок. Москва для меня – это чисто дороги»

– На ваш взгляд, в Москве действительно тяжело жить из‑за пробок?

– Нет, конечно, не сложно. Ко всему можно адаптироваться. Я знаю, что в Европе ситуация с пробками и машинами еще хуже и в Америке тоже. Поэтому я не думаю, что нужно чего‑то бояться, а просто адаптироваться. Если Лисакович не смог адаптироваться, то, наверное, проблема больше у него в голове.

Москва – один из лучших городов для жизни. И в плане транспорта, и в плане услуг, и в плане комфорта. Все сделано для жителей. И красиво, и все работает 24/7.

Поэтому Москва, конечно, один из лучших городов мира, в котором живет очень много людей. Кто не может справиться с этой энергетикой, тот придумывает для себя разные причины, почему ему не нравится тут, – сказал бывший нападающий сборной России.