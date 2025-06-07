Булыкин о Карпине: «Выступаю за то, чтобы тренер не совмещал работу в сборной и клубе. Если будет везде получаться – хорошо. В противном случае будут говорить, что что-то страдает»

Дмитрий Булыкин считает, что Валерий Карпин не должен совмещать должности.

Главный тренер сборной России претендует на аналогичный пост в «Динамо».

«Что касается возможного сочетания Валерия Карпина и «Динамо », то посмотрим, результат покажет.

Я лично выступаю за то, чтобы тренер не совмещал работу в сборной и клубе.

Но если у него будет все везде получаться, то хорошо. В противном случае, как всегда, будут говорить, что что-то страдает.

Но что касается его самого, то он профессионал с большой буквы, это да. У него хорошие качества, только совмещать не совсем корректно, я думаю», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин .