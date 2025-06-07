Булыкин о Карпине: «Выступаю за то, чтобы тренер не совмещал работу в сборной и клубе. Если будет везде получаться – хорошо. В противном случае будут говорить, что что-то страдает»
Дмитрий Булыкин считает, что Валерий Карпин не должен совмещать должности.
Главный тренер сборной России претендует на аналогичный пост в «Динамо».
«Что касается возможного сочетания Валерия Карпина и «Динамо», то посмотрим, результат покажет.
Я лично выступаю за то, чтобы тренер не совмещал работу в сборной и клубе.
Но если у него будет все везде получаться, то хорошо. В противном случае, как всегда, будут говорить, что что-то страдает.
Но что касается его самого, то он профессионал с большой буквы, это да. У него хорошие качества, только совмещать не совсем корректно, я думаю», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2224 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости