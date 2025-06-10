Форвард сборной Беларуси Лисакович о России: «Мне тяжело было жить в Москве, много машин и пробок. Казань – топ-город, Калининград тоже очень понравился»

Форвард сборной Беларуси Виталий Лисакович сказал, что ему не понравилась Москва.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Беларуси состоится в Минске во вторник.

– За пять лет в российском футболе было больше хорошего или плохого?

– Можно было бы и лучше, но в целом нормально. Выиграл с «Локомотивом » Кубок, сейчас «Балтике» помог выполнить задачу. Считаю, что в любом командном успехе заслуга всех игроков. Даже если кто-то провел за весь чемпионат пятьдесят минут.

– Москва, Казань, Калининград – города совершенно разные, каждый со своим колоритом. Их атмосфера влияла на твою игру?

– Нет. Но мне тяжело было жить в Москве, потому что там много машин и пробок. Когда живешь в столице России, обычно ищешь жилье, чтобы все было в шаговой доступности. Но когда приезжаешь в новый город, хочешь что-то посмотреть, показать родным. Мне это было трудно сделать. А еще если ты встал в пробке… Москва для меня – это чисто дороги.

Казань – топ-город. Машин немного, куда угодно можешь добраться за двадцать минут. Считай, как в Беларуси. Еда вкусная. В общем, идеальная и комфортная жизнь. Калининград тоже очень понравился, – сказал нападающий белорусской сборной.