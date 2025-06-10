Зампред Госдумы о ситуации с Дасой: «Эстонцы показывают, что они неадекватные. В Европе и Прибалтике для имеющих отношение к России такие же ограничения, как были в нацистской Германии»
Ранее появилась информация, что бывший защитник московского «Динамо» Эли Даса был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России.
Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило, что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это.
– Как вы относитесь к действиям эстонской стороны?
– Очень хорошо, надо сказать спасибо эстонцам: они показывают, что они неадекватные, что в Европе и Прибалтике для имеющих отношение к России действуют такие же ограничения, какие были в нацистской Германии.
Но победа будет на нашей стороне, правда восторжествует, а они останутся без людей, потому что из Эстонии и Прибалтики люди уезжают без нормальных законов. Все видят, что они – самые главные русофобы, а нам на них должно быть наплевать.
– И все же спорт к политике приплетается.
– Они все приплетают к политике. Все прибалты живут на курсе русофобии. Если они перестанут говорить, что Россия плохая, а русские не такие, о них вообще никто не вспомнит. Это политика, которую мы видим в Прибалтике, следом идет Польша, на таких же позициях старается быть Украина, – сказал заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов.