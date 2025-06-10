Зампред Госдумы сравнил политику Прибалтики с действиями нацистской Германии.

Ранее появилась информация , что бывший защитник московского «Динамо » Эли Даса был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России.

Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило , что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это.

– Как вы относитесь к действиям эстонской стороны?

– Очень хорошо, надо сказать спасибо эстонцам: они показывают, что они неадекватные, что в Европе и Прибалтике для имеющих отношение к России действуют такие же ограничения, какие были в нацистской Германии.

Но победа будет на нашей стороне, правда восторжествует, а они останутся без людей, потому что из Эстонии и Прибалтики люди уезжают без нормальных законов. Все видят, что они – самые главные русофобы, а нам на них должно быть наплевать.

– И все же спорт к политике приплетается.

– Они все приплетают к политике. Все прибалты живут на курсе русофобии. Если они перестанут говорить, что Россия плохая, а русские не такие, о них вообще никто не вспомнит. Это политика, которую мы видим в Прибалтике, следом идет Польша, на таких же позициях старается быть Украина, – сказал заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов.