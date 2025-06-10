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Тудор останется тренером «Ювентуса» в сезоне-2025/26, заявил гендиректор клуба Комолли

Игор Тудор продолжит тренировать «Ювентус» в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Дамьен Комолли

«Игор Тудор будет нашим тренером в сезоне-2025/2026. Мы уже работаем вместе, и я хочу еще раз четко заявить: он будет нашим тренером», – сказал Комолли. 

Тудор возглавил «Ювентус» в марте этого года. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Ювентуса»
logoЮвентус
logoсерия А Италия
Дамьен Комолли
logoИгор Тудор
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