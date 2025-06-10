Тудор останется тренером «Ювентуса» в сезоне-2025/26, заявил гендиректор клуба Комолли

Игор Тудор продолжит тренировать «Ювентус» в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Дамьен Комолли .

«Игор Тудор будет нашим тренером в сезоне-2025/2026. Мы уже работаем вместе, и я хочу еще раз четко заявить: он будет нашим тренером», – сказал Комолли.

Тудор возглавил «Ювентус » в марте этого года.