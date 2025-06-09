«Спаллетти опустошен и не хочет больше тренировать. Он отклонил предложение «Фиорентины», «Ювентус» тоже связывался с ним». Журналист Импалломени об уходе Лучано из сборной
Стефано Импалломени заявил, что Лучано Спаллетти может приостановить карьеру.
– Стоит ли «Ювентусу» пытаться договориться со Спаллетти?
– Я слышал, что Спаллетти опустошен, что он даже не хочет больше тренировать.
В последние часы он получил предложение от «Фиорентины», но отклонил его. «Ювентус» связывался с ним некоторое время назад, но для Спаллетти это слишком сильный удар, – заявил экс-полузащитник «Ромы», а ныне журналист.
Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии после матча с Молдовой: «Мне больно, я не собирался сдаваться. Беру на себя ответственность за результаты – у меня не получилось»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14323 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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