«Спаллетти опустошен и не хочет больше тренировать. Он отклонил предложение «Фиорентины», «Ювентус» тоже связывался с ним». Журналист Импалломени об уходе Лучано из сборной

Стефано Импалломени заявил, что Лучано Спаллетти может приостановить карьеру.

– Стоит ли «Ювентусу» пытаться договориться со Спаллетти?

– Я слышал, что Спаллетти опустошен, что он даже не хочет больше тренировать.

В последние часы он получил предложение от «Фиорентины», но отклонил его. «Ювентус» связывался с ним некоторое время назад, но для Спаллетти это слишком сильный удар, – заявил экс-полузащитник «Ромы», а ныне журналист.

Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии после матча с Молдовой: «Мне больно, я не собирался сдаваться. Беру на себя ответственность за результаты – у меня не получилось»