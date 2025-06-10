Щетинин о слухах про «Ростов»: «50% того, что пишут, – неправда. То, что полкоманды уйдет – это бред. Мне агент пока ничего не говорил»

Кирилл Щетинин высказался о слухах про серьезные перемены в «Ростове».

– С мая постоянно ходят слухи, что суперфинал Кубка России против ЦСКА – последний матч для «Ростова» в его нынешнем виде. Что скоро клуб покинет руководство, тренерский штаб и большая часть игроков. Вы что-то можете сказать об этом?

– 50% того, что об этом пишут, – неправда.

– Получается, оставшиеся 50% – правда?

– Частично, так скажем. То, что полкоманды уйдет – это бред. Мне кажется, что если и уйдут игроки, то точно не полкоманды.

– Относительно своего будущего что-то можете сказать? С каким клубом будете готовиться к следующему сезону?

– В интернете пишут все, но мне агент пока ничего не говорил.

– Даже про «Локомотив», который чаще всего упоминается по части интереса к вам?

– Ну это опять же разговоры об интересе, а конкретики никакой нет, – сказал полузащитник ростовского клуба и сборной России.