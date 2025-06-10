Комличенко подписал трехлетний контракт с «Локомотивом» («Чемпионат»)
Николай Комличенко подписал контракт с «Локомотивом» на три года.
Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Локомотив» планирует объявить о трансфере в ближайшие два дня, когда будут получены все документы.
В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету 29-летнего нападающего 8 голов и 4 результативных передачи в 26 матчах за «Ростов».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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