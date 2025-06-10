Комличенко подписал трехлетний контракт с «Локомотивом» («Чемпионат»)

Николай Комличенко подписал контракт с «Локомотивом» на три года.

Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив » планирует объявить о трансфере в ближайшие два дня, когда будут получены все документы.

В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету 29-летнего нападающего 8 голов и 4 результативных передачи в 26 матчах за «Ростов ».