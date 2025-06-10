Манише об Аленичеве в «Порту»: «Он не знал, где выезд с парковки, и начал съезжать по лестнице, прямо по ступенькам. Спрашиваю: «Что ты творишь?» А он: «Получается, выезд не здесь?»

Манише рассказал историю, как Дмитрий Аленичев съезжал по лестнице на машине.

– Один из моих лучших друзей – Аленичев, с которым я играл в «Порту». Он очень забавный. Помню, если кто-то отдавал неудачную передачу, то Аленичев поворачивался ко мне и тихонько говорил: «Как же плохо, слабенький, ну очень слабенький». С ним вообще много историй связано, я просто не могу их рассказывать.

– Очень нужно. Хотя бы одну.

– Мы стали чемпионами, и у нас был командный ужин. Аленичев приехал на машине и потом не знал, где выезд с парковки. В результате он начал съезжать по лестнице! Прямо по ступенькам – машина сильно наклонилась и встала…

Спрашиваю: «Дружище, что ты творишь?» И он такой: «Получается, выезд все-таки не здесь?» – рассказал бывший полузащитник «Динамо» и сборной Португалии.

Манише и Дмитрий Аленичев выступали вместе за «Порту».