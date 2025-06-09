«Роналду может принести пользу на ЧМ-2026. Если мяч приходит к нему в штрафной, из трех попыток он забьет дважды». Манише о Криштиану

Манише оценил уровень игры Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Ранее команда под руководством Роберто Мартинеса победила в Лиге наций УЕФА, обыграв Испанию в решающей встрече (2:2, 5:3 по пенальти).

40-летний форвард «Аль-Насра » по разу отличился в полуфинале и финале, забив оба мяча с игры.

– Мое поколение ушло. Когда-то и Роналду закончит, но сейчас он наш главный посол. Португалия известна во многом благодаря ему и Фигу. Это необходимо уважать. И он все еще полезен.

Он не так много бежит, а, скорее, игрок штрафной площади. Если к нему приходит мяч, то из трех попыток он забьет дважды. Само собой, он не забивает, если оказывается без мяча. Так что тут вопрос динамики команды, а не проблема Роналду.

– При этом сборная Португалии все еще топовая по игре.

– Безусловно, но большую роль играет усталость футболистов. Они измотаны после сезона. Естественно, кто-то получает травмы, у кого-то спад формы. Я вполне вижу, как Роналду может принести пользу на ЧМ-2026 .

Это не значит, что в каждом матче по 90 минут. Если тренер решит, что в каком-то из матчей Роналду начинает на скамейке, то он это примет.

Только это должно быть решение тренера, а не давление со стороны болельщиков», – сказал бывший игрок «Динамо» и сборной Португалии Манише .

Роналду после победы в Лиге наций: «Мои дети испанцы, и дома они всегда подшучивают надо мной. Теперь они будут больше уважать своего отца»

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