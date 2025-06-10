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Глава «Локо» о Батракове: «Летом клуб не получал по нему предложений. Каких-то больших сложностей при продлении соглашения не было – как и с Сильяновым»

Юрий Нагорных заявил, что «Локо» не получал предложений по Алексею Батракову.

9 июня «Локомотив» продлил контракт с 20-летним полузащитником до 2029 года.

Также было продлено соглашение с защитником Александром Сильяновым на такой же срок. 

«Какая задача по Алексею? У нас задача по Алексею состоит в том, чтобы он и дальше развивался, чтобы мы в новый сезон вошли боеспособным коллективом, чтобы радовать наших болельщиков. Летом клуб не получал по нему предложений.

На самом деле было очень много информации о том, что переговоры длятся, что они сложные, что якобы что-то застопорилось. В реальности мы очень конструктивно поработали, и клуб, и агентская группа в виде Владимира Кузьмичева, поэтому каких-то больших сложностей при переподписании соглашения не было.

Работали с взаимной ответственностью, понятно, что с взаимным интересом. Детали контракта не буду разглашать. Очень рад, что Алексей Батраков, с 6 лет находящийся в системе клуба, в ближайшее годы продолжить радовать наших болельщиков.

Переговоры с Александром Сильяновым тоже шли нормально, это одна агентская группа, футболист – наш воспитанник. Саша тоже в последний год, как и Алексей Батраков, сильно прогрессировал. Он и Алексей на своих позициях сейчас являются ведущими российскими футболистами. Поэтому я также очень рад, что он продлил свою работу в «Локомотиве», – сказал председатель директоров «Локомотива». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Владимир Кузьмичев
logoАлексей Батраков
logoАлександр Сильянов
logoЛокомотив
logoЮрий Нагорных
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
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