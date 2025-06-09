«Локомотив» продлил контракты с Батраковым и Сильяновым до 2029 года
Алексей Батраков и Александр Сильянов продлили контракты с «Локомотивом».
Московский клуб объявил о подписании новых соглашений с 20-летним полузащитником и 24-летним защитником. Они рассчитаны до 2029 года.
Батраков – воспитанник железнодорожников. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Сильянов выступает за «Локо» с 2019 года. Его статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?11859 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости