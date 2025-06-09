«Локомотив» продлил контракты с Батраковым и Сильяновым до 2029 года

Алексей Батраков и Александр Сильянов продлили контракты с «Локомотивом».

Московский клуб объявил о подписании новых соглашений с 20-летним полузащитником и 24-летним защитником. Они рассчитаны до 2029 года.

Батраков – воспитанник железнодорожников. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 29 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Сильянов выступает за «Локо» с 2019 года. Его статистика – здесь .