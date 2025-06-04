Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
«Локомотив» почти договорился с Алексеем Батраковым о продлении контракта.
Об этом рассказал агент полузащитника Владимир Кузьмичев.
«Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать. У меня нет конкретной даты, когда это произойдет, но это состоится уже в ближайшее время. По всем ключевым вопросам мы почти договорились», – сказал Кузьмичев.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 29 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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