Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»

«Локомотив» почти договорился с Алексеем Батраковым о продлении контракта.

Об этом рассказал агент полузащитника Владимир Кузьмичев .

«Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать. У меня нет конкретной даты, когда это произойдет, но это состоится уже в ближайшее время. По всем ключевым вопросам мы почти договорились», – сказал Кузьмичев.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 29 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь .