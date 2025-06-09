«Краснодар» предложил 8,5 млн евро и Мозеса за Садулаева (Иван Карпов)

«Краснодар» предпринял попытку купить у «Ахмата» Лечи Садулаева.

По информации инсайдера Ивана Карпова , «быки» предложили на полузащитника 8,5 млн евро и нападающего Мозеса Кобнана Дэвида.

Тем не менее, как журналист уже писал сегодня , Садулаева перехватывает ЦСКА .

В РПЛ-2024/25 Садулаев провел 28 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .