«Краснодар» предложил 8,5 млн евро и Мозеса за Садулаева (Иван Карпов)
«Краснодар» предпринял попытку купить у «Ахмата» Лечи Садулаева.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «быки» предложили на полузащитника 8,5 млн евро и нападающего Мозеса Кобнана Дэвида.
Тем не менее, как журналист уже писал сегодня, Садулаева перехватывает ЦСКА.
В РПЛ-2024/25 Садулаев провел 28 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14320 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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