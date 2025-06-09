Круговой не сыграет с Беларусью по медицинским причинам. Защитник ЦСКА уехал из сборной
Данил Круговой пропустит товарищеский матч с Беларусью.
Защитник ЦСКА покинул расположение сборной России по медицинским причинам и вернется в расположение клуба. Подробности состояния Кругового не уточняются.
Игра состоится на Национальном стадионе в Минске 10 июня. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Круговой о матче с Нигерией: «Бонифасе не впечатлил – не было даже моментов. В первом тайме подача была, животом принял, а мяч от него отскочил»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14278 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
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