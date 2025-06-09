Пирс Морган: «Тен Хаг обращался с Роналду как с грязью, а Мартинес сделал его главным игроком сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой выиграл трофей»
Пирс Морган поставил Роберто Мартинеса в пример Эрику тен Хагу.
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв команду Испании в финале турнира (2:2, 5:3 по пенальти).
«Эрик тен Хаг обращался с Роналду как с грязью и выгнал его из «Юнайтед». Роберто Мартинес сделал его главным игроком сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой только что выиграл трофей.
Мораль? Не проявляйте неуважение к величайшему игроку в истории этого вида спорта», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций. У португальца первый трофей с 2021-го
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?11854 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
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