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Пирс Морган: «Тен Хаг обращался с Роналду как с грязью, а Мартинес сделал его главным игроком сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой выиграл трофей»

Пирс Морган поставил Роберто Мартинеса в пример Эрику тен Хагу.

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв команду Испании в финале турнира (2:2, 5:3 по пенальти). 

«Эрик тен Хаг обращался с Роналду как с грязью и выгнал его из «Юнайтед». Роберто Мартинес сделал его главным игроком сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой только что выиграл трофей.

Мораль? Не проявляйте неуважение к величайшему игроку в истории этого вида спорта», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций. У португальца первый трофей с 2021-го

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
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