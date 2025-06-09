Пирс Морган: «Тен Хаг обращался с Роналду как с грязью, а Мартинес сделал его главным игроком сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой выиграл трофей»

Пирс Морган поставил Роберто Мартинеса в пример Эрику тен Хагу.

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв команду Испании в финале турнира (2:2, 5:3 по пенальти).

«Эрик тен Хаг обращался с Роналду как с грязью и выгнал его из «Юнайтед ». Роберто Мартинес сделал его главным игроком сборной Португалии в 40 лет. Одного уволили, другой только что выиграл трофей.

Мораль? Не проявляйте неуважение к величайшему игроку в истории этого вида спорта», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций. У португальца первый трофей с 2021-го