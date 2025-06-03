Гладышев признан лучшим игроком «Динамо» в апреле и мае. У форварда 6 голов в 10 матчах
Ярослав Гладышев признан лучшим футболистом «Динамо» в апреле и мае.
Нападающий стал первым в опросе, проведенном среди болельщиков клуба. Он опередил Данила Глебова (второе место) и Бителло (третье).
За два месяца Гладышев провел 10 матчей и забил 6 голов, а также сделал один результативный пас. Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Динамо»
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