Гладышев признан лучшим игроком «Динамо» в апреле и мае. У форварда 6 голов в 10 матчах

Ярослав Гладышев признан лучшим футболистом «Динамо» в апреле и мае.

Нападающий стал первым в опросе, проведенном среди болельщиков клуба. Он опередил Данила Глебова (второе место) и Бителло (третье).

За два месяца Гладышев провел 10 матчей и забил 6 голов, а также сделал один результативный пас. Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь .