Ярослав Гладышев заявил, что хочет играть в Европе.

В прошедшем сезоне форвард провел 39 матчей за «Динамо » во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

– Тебе всего 22 года, провел отличный сезон. Как дальше видишь свое развитие?

– Цель – поехать в Европу. Но не так, что завтра собрался и поехал. Надо провести еще один такой же хороший сезон, чтобы пришел хороший клуб. Мое мнение такое.

– Сильно заряжен попробовать себя в Европе?

– Да, конечно. О чемпионатах, командах определенных не думаю. Нет такого, что надо уезжать во что бы то ни стало, нужно еще прогрессировать здесь. Если докажу свой уровень в следующем сезоне, может, какой‑то хороший клуб увидит, заинтересуется.

– Контракт у тебя до 2026 года, разговаривал с клубом о продлении?

– Тут пока без комментариев, – сказал нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев .

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