Промес может вернуться в Нидерланды для дачи показаний, если его не арестуют. Экс-игрок «Спартака» обещает сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок, если ему назначат наказание

Квинси Промес может вернуться в Нидерланды для дачи показаний в суде.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака » на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Его сторона подала апелляцию.

По словам адвоката Джема Полата, его клиент хочет найти решение. Во вторник юрист подаст ходатайство, чтобы Промес мог вернуться в Нидерланды из ОАЭ, не подвергаясь аресту.

Сам футболист хочет, чтобы ему разрешили свободно выезжать в другие города – это позволит ему продолжать карьеру во время рассмотрения апелляции. Он обещает сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок, если ему назначат такое наказание. Квинси также «хочет рассказать молодым людям, находящимся в уязвимом положении, об опасностях попадания в криминальную среду».

Отмечается, что прокуратура хочет, чтобы Промес отбыл наказание как можно быстрее, и не видит смысла отменять постановление о заключении под стражу.