Криштиану Роналду выиграл 33-й трофей в карьере.

40-летний нападающий стал обладателем титула Лиги наций в составе сборной Португалии. В финале турнира его команда обыграла сборную Испании (2:2, 5:3 по пенальти).

Роналду выиграл 33-й трофей в карьере и третий – со сборной Португалии . Криштиану также завоевал один трофей со «Спортингом », 9 – с «Манчестер Юнайтед », 15 – с «Реалом» и 5 – с «Ювентусом ».

Следует отметить, что в матче за Суперкубок УЕФА в 2016-м году Роналду из-за травмы участия не принимал, но мадридцы одержали в нем победу. А с «Аль-Насром» он выигрывал Кубок арабских чемпионов – турнир, считающийся товарищеским.

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