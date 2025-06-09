Виейра и «Дженоа» продлили контракт до 2027-го. Тренером интересовался «Интер»
«Дженоа» объявила о продлении контракта с тренером Патриком Виейра.
Новое соглашение 48-летнего француза с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Сообщалось, что «Интер» рассматривал назначение Виейра после ухода Симоне Индзаги.
В минувшем сезоне Серии А «Дженоа» заняла 13-е место. Виейра возглавил команду 20 ноября прошлого года, когда она шла 17-й.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14230 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Дженоа»
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