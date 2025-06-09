Фердинанд о 938-м голе Роналду: «Поздравляю, Инопланетянин 😂👏🏽»

Рио Фердинанд назвал Криштиану Роналду инопланетянином.

Капитан сборной Португалии забил 938-й гол в карьере – Испании в финале Лиги наций (2:2, 5:3 по пен.).

«938 голов 😂😂😂👏🏽👏🏽👏🏽. Поздравляю, Инопланетянин», – написал экс-защитник «Манчестер Юнайтед», добавив эмодзи «смех до слез» и «аплодисменты».