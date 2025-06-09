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  • Роналду о травме в финале Лиги наций: «Сломал бы ногу ради сборной, если бы было нужно. На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы»
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Роналду о травме в финале Лиги наций: «Сломал бы ногу ради сборной, если бы было нужно. На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы»

Криштиану Роналду объяснил свою замену в финале Лиги наций с Испанией (2:2, 5:3 пен.).

Капитан сборной Португалии был вынужден покинуть поле из-за травмы на 88-й минуте.

«Я почувствовал это [дискомфорт] еще во время разминки, и эти ощущения не прекращались еще какое-то время. Но если бы было нужно сломать ногу ради сборной, я бы сделал это.

На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы. Я сделал все, что мог. Я помог команде забитым голом, и я очень рад», – сказал Роналду.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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