Роналду о травме в финале Лиги наций: «Сломал бы ногу ради сборной, если бы было нужно. На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы»
Криштиану Роналду объяснил свою замену в финале Лиги наций с Испанией (2:2, 5:3 пен.).
Капитан сборной Португалии был вынужден покинуть поле из-за травмы на 88-й минуте.
«Я почувствовал это [дискомфорт] еще во время разминки, и эти ощущения не прекращались еще какое-то время. Но если бы было нужно сломать ногу ради сборной, я бы сделал это.
На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы. Я сделал все, что мог. Я помог команде забитым голом, и я очень рад», – сказал Роналду.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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