Ойарсабаль о поражении от Португалии: «Принять это сложно. Испания сражалась по-настоящему и была очень близка к трофею»
Микель Ойарсабаль считает, что сборная Испании была близка к победе в Лиге наций.
В финальном матче испанцы проиграли Португалии (2:2, 3:5 по пен.).
«Сегодня есть чувство обиды, принять это поражение сложно. Но пройдет время, и все смогут оценить это достижение по достоинству в большей мере.
Думаю, во втором тайме нам стало труднее создавать моменты. Мы немного устали, и силы стали заканчиваться. Замены помогли нам, и я очень горжусь командой – мы сражались по-настоящему и были очень близки к трофею», – сказал нападающий сборной Испании.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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