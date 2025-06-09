Ойарсабаль о поражении от Португалии: «Принять это сложно. Испания сражалась по-настоящему и была очень близка к трофею»

Микель Ойарсабаль считает, что сборная Испании была близка к победе в Лиге наций.

В финальном матче испанцы проиграли Португалии (2:2, 3:5 по пен.).

«Сегодня есть чувство обиды, принять это поражение сложно. Но пройдет время, и все смогут оценить это достижение по достоинству в большей мере.

Думаю, во втором тайме нам стало труднее создавать моменты. Мы немного устали, и силы стали заканчиваться. Замены помогли нам, и я очень горжусь командой – мы сражались по-настоящему и были очень близки к трофею», – сказал нападающий сборной Испании.