Де ла Фуэнте о незабитом пенальти Мораты: «Не все игроки хотят бить 11-метровые, у меня в команде – все. Альваро – настоящий чемпион. Жаль, что не забил, но это нормально»
Луис де ла Фуэнте оценил незабитый пенальти в исполнении Альваро Мораты.
Удар форварда сборной Испании а послематчевой серии в финале Лиги наций (2:2, 3:5 по пен.) парировал вратарь португальцев Диогу Кошта.
«Вратарь угадал направление удара Мораты. Не все игроки хотят бить пенальти, у меня в команде – все [хотят бить].
Альваро – настоящий чемпион. Мне очень жаль, что он не забил, но это нормально. Я попросил его пробить, но он не забил», – сказал тренер сборной Испании.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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