Кукурелья о поражении в финале Лиги наций: «Испания должна гордиться тем, что показала. У нас много молодых талантов, а это значит, что впереди светлое будущее»

Марк Кукурелья оценил поражение от Португалии в финале Лиги наций (2:2, 3:5 по пен.).

«Конечно, у нас были все шансы, чтобы победить и не доводить дело до серии пенальти. Возможно, мы заслуживали большего. Но порой футбол таков. Надо поздравить Португалию.

Мы должны гордиться проделанной работой, которая вывела нас в очередной финал. Сегодня мы проиграли лотерею в серии пенальти, но должны гордиться тем, что показали. В нашей команде много молодых талантов, а это значит, что впереди светлое будущее.

У Португалии отличная команда, и они заслуживали место в финале. У них был свой план на игру, но при счете 2:1 мы продолжали атаковать и имели еще моменты. Не забили, и в итоге дело дошло до серии пенальти. А тут уж бывает по-разному.», – сказал защитник сборной Испании .