Шабаров о 6:3 России U21 с Узбекистаном: «Зрителям понравилось пиршество голов. Молодые должны играть смело в атаку, поэтому была открытая игра»

Иван Шабаров оценил победу России U21 над Узбекистаном (6:3) в товарищеском матче.

Ранее россияне разгромили узбеков в гостях со счетом 3:0.

«Зрителям сильно понравилось пиршество голов, за чем они и приходят смотреть на нас.

Молодые футболисты должны играть смело в атаку, поэтому была открытая игра, обе команды хотели в атаке что‑то создавать. Отсюда такой счет», — сказал тренер молодежной сборной России.