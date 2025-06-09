Шабаров о 6:3 России U21 с Узбекистаном: «Зрителям понравилось пиршество голов. Молодые должны играть смело в атаку, поэтому была открытая игра»
Иван Шабаров оценил победу России U21 над Узбекистаном (6:3) в товарищеском матче.
Ранее россияне разгромили узбеков в гостях со счетом 3:0.
«Зрителям сильно понравилось пиршество голов, за чем они и приходят смотреть на нас.
Молодые футболисты должны играть смело в атаку, поэтому была открытая игра, обе команды хотели в атаке что‑то создавать. Отсюда такой счет», — сказал тренер молодежной сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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