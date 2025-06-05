Товарищеский матч (U21). Россия разгромила Узбекистан в гостях – 3:0
Молодежная сборная России в гостях разгромила Узбекистан в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Фергана
Узбекистан U21 – Россия U21 – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Дорофеев (44), 0:2 – Шамонин (72), 0:3 – Окишор (92).
Удаление: Бахромов (69).
Россия U21 (стартовый состав): Цулай, Чурилов (Рожков, 46), Лобов, Лепский, Рядно (Игнатов, 67), Щетинин (Александров, 67), Ишков, Колтаков, Козлов (Окишор, 61), Боков (Пестряков, 61), Дорофеев (Шамонин, 61).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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