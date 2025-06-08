Товарищеский матч (U21). Россия обыграла Узбекистан со счетом 6:3

Молодежная сборная России выиграла в гостях у Узбекистана в товарищеском матче.

В первой игре команда под руководством Ивана Шабарова разгромила узбекских сверстников со счетом 3:0. Товарищеский матч Фергана Узбекистан U21 – Россия U21 – 3:6 (0:4) Голы: 0:1 – Боков (2), 0:2 – Боков (15), 0:3 – Пестряков (26), 0:4 – Шамонин (33), 1:4 – Бахромов (46), 1:5 – Шамонин (52), 2:5 – Жураев (77), 3:5 – Каримов (89), 3:6 – Ишков (90) Россия U21 (стартовый состав) : Веселов, Шиленок, Чурилов, Игнатов, Рожков, Александров, Боков, Щетинин, Окишор, Пестряков, Шамонин.