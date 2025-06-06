Шабаров о 3:0 России U21 с Узбекистаном: «Было непросто. Забей они два выхода – игра могла иначе закончиться»
Иван Шабаров оценил гостевую победу России U21 над сверстниками из Узбекистана (3:0).
«Нам было непросто. Если бы они забили два своих выхода, то игра могла иначе закончиться», — сказал тренер молодежной сборной России.
В воскресенье команды проведут в Фергане еще один товарищеский матч.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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