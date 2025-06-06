Шабаров о 3:0 России U21 с Узбекистаном: «Было непросто. Забей они два выхода – игра могла иначе закончиться»

Иван Шабаров оценил гостевую победу России U21 над сверстниками из Узбекистана (3:0).

«Нам было непросто. Если бы они забили два своих выхода, то игра могла иначе закончиться», — сказал тренер молодежной сборной России.

В воскресенье команды проведут в Фергане еще один товарищеский матч.