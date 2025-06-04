Мората о депрессии: «Я не знал, что это, пока не оказался в самой темной яме. Тревожность и панические атаки распространены среди молодежи – многие боятся об этом говорить»

Альваро Мората объяснил, почему решил рассказать о своей депрессии.

– Как чувствует себя Альваро Мората? 17 июня выходит документальный фильм о вас под названием «Вы не знаете, кто я», в котором много говорится о депрессии и психическом здоровье.

– Сейчас я в порядке. Я смотрю в будущее с уверенностью.

Я хотел сделать этот документальный фильм, чтобы обратиться не только к спортсменам, но и к людям, очень многие молодые люди боятся столкнуться с подобной ситуацией, поговорить об этом, открыться. Страх быть воспринятым иначе побуждает не обращаться за помощью.

Всю карьеру я ходил по тонкому льду, я не знал, что такое депрессия, пока не оказался в самой темной яме, которую только может представить человек. Мне было очень плохо, и в таком состоянии ничто не имеет значения – ни деньги, ни статус, ни любовь. Это огромная проблема, которая заставляет вас принимать пагубные решения в футболе и в семейной жизни.

Сейчас я в порядке, но я хочу донести, что человек, находящийся в кризисе, благодаря помощи товарищей, семьи и специалистов играет и становится чемпионом Европы. Я уверен, что этот документальный фильм поможет многим людям.

– Вы не хотели его снимать? Было тяжело?

– Было странное ощущение. Иногда я думал, что у моих недоброжелателей будет еще больше поводов, но, честно говоря, теперь мне все равно.

Депрессия – это нечто более сложное, но приступы тревоги и панические атаки невероятно распространены среди молодых людей, и они не говорят об этом, не открываются, не нормализуют ее.

В фильме вы увидите, как Иньеста , один из важнейших людей в истории испанского футбола, звонил мне каждый день, чтобы узнать, как у меня дела, и объяснять проблемы и способы их решения, потому что он тоже столкнулся с этим. Поэтому я думаю, что это может помочь многим, – сказал нападающий сборной Испании .