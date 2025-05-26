Капелло о тренере для «Милана»: «Нужно было действовать раньше – Конте недоступен, с Аллегри опережают другие. Я бы выбрал Фабрегаса, он показал, что может справиться с Серией А»

Фабио Капелло считает, что тренером «Милана» мог бы стать Сеск Фабрегас.

– Нужен тренер, который может предоставить гарантии?

– Очевидно, да. Но когда Конте недоступен, и вы позволяете другим опередить вас с Аллегри , других на горизонте тоже не видно. Вот почему нужно было двигаться раньше, иметь четкие идеи и действовать.

– Есть ли кандидатура, которая вас привлекает?

– Если исключить тех, кого мы уже упомянули, и сосредоточиться на молодом специалисте, я бы выбрал Фабрегаса . Мне нравится его футбол, в «Комо » он показал интересные вещи.

И он уже, кажется, достаточно готов. Он хорошо продемонстрировал, что может справиться с Серией А, – сказал экс-тренер «Милана ».