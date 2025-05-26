Капелло о тренере для «Милана»: «Нужно было действовать раньше – Конте недоступен, с Аллегри опережают другие. Я бы выбрал Фабрегаса, он показал, что может справиться с Серией А»
Фабио Капелло считает, что тренером «Милана» мог бы стать Сеск Фабрегас.
– Нужен тренер, который может предоставить гарантии?
– Очевидно, да. Но когда Конте недоступен, и вы позволяете другим опередить вас с Аллегри, других на горизонте тоже не видно. Вот почему нужно было двигаться раньше, иметь четкие идеи и действовать.
– Есть ли кандидатура, которая вас привлекает?
– Если исключить тех, кого мы уже упомянули, и сосредоточиться на молодом специалисте, я бы выбрал Фабрегаса. Мне нравится его футбол, в «Комо» он показал интересные вещи.
И он уже, кажется, достаточно готов. Он хорошо продемонстрировал, что может справиться с Серией А, – сказал экс-тренер «Милана».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
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