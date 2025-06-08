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Канчельскис о «Черноморце»: «К клубу отнеслись по-свински. На 200% согласен с Шишкаревым, отбивают охоту вкладывать деньги в футбол. У вас в Саранске бесхозный стадион, дали бы сыграть там»

Андрей Канчельскис высказался о ситуации с «Черноморцем».

Ранее сообщалось, что клубу грозит банкротство после ухода инвестора Сергея Шишкарева. Бизнесмен выразил недовольство отношением властей к «Черноморцу».

Клуб из Новороссийска занял третье место в Мелбет Первой лиге, но не прошел лицензирование для участия в Мир РПЛ.

«Я на 200% согласен с Шишкаревым. Отбивают охоту вкладывать деньги в российский футбол. «Черноморец» – большой пример. Не стыдно ли заниматься такими делами? Для футболистов счастье впервые сыграть в РПЛ, а к клубу отнеслись по-свински. Нет ничего спортивного!

Мы стремимся и постоянно говорим о спортивном принципе, но на самом деле его нет! Поэтому Шишкарев и не хочет вкладывать деньги в клуб с таким отношением. Сложно дать время, чтобы сделали стадион? Хватит издеваться над футболом.

Когда я работал в «Носте» из Новотроицка, мы первые матчи играли в «Лужниках» с «Анжи» и «Тереком». Нам дали шанс, а через три месяца мы отремонтировали в Новотроицке стадион и поле. Что вы сейчас творите? Так нельзя! У вас в Саранске стоит бесхозный стадион, дали бы «Черноморцу» сыграть там. Пускай играют там, пока не сделают свою арену.

Это вредители футбола! Я согласен с Шишкаревым. Зачем ему бросать деньги впустую и получать свинское отношение? У каждого человека есть самолюбие, он сделал все правильно. Он тянул, а над ним издевались. Естественно, теперь «Черноморец» на грани банкротства», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoЧерноморец Новороссийск
Мордовия Арена
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoАндрей Канчельскис
logoПервая лига
Сергей Шишкарев
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