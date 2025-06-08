«Тоттенхэм» продлил контракт с Дэвисом до 2026 года. Защитник выступает за клуб с 2014-го

Бен Дэвис останется в «Тоттенхэме» еще на сезон.

Лондонский клуб объявил о продлении контракта с 32-летним защитником до 2026 года.

Дэвис выступает за «Тоттенхэм » с 2014 года.

В прошедшем сезоне АПЛ защитник провел 17 матчей. Его подробная статистика – здесь .