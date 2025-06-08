«Тоттенхэм» продлил контракт с Дэвисом до 2026 года. Защитник выступает за клуб с 2014-го
Бен Дэвис останется в «Тоттенхэме» еще на сезон.
Лондонский клуб объявил о продлении контракта с 32-летним защитником до 2026 года.
Дэвис выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года.
В прошедшем сезоне АПЛ защитник провел 17 матчей. Его подробная статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт «Тоттенхэма» в X
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