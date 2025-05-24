«Арсенал» победил «Барселону» в финале женской ЛЧ – 1:0. «Блауграна» не выиграла турнир впервые за 3 года, она была в финале 5 лет подряд
«Барселона» уступила «Арсеналу» в финале женской Лиги чемпионов.
Финальный матч проходил в Лиссабоне и завершился со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Единственный мяч на 74-й минуте забила Стина Блакстениус.
Впервые с 2022 года «Барселона» не выиграла Лигу чемпионов. Каталонская команда 5 лет подряд играла в финале (3 победы и 2 поражения).
Для женского «Арсенала» это второй трофей ЛЧ в истории. Первый был завоеван в сезоне-2006/07.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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