Защитница «Динамо» Никитина о разнице зарплат: «Женский футбол не так популярен, как мужской. Там больше зрителей и спонсорских контрактов»
Милена Никитина высказалась о разнице зарплат в мужском и женском футболе.
— Как ты смотришь на то, что у вас с мужчинами-футболистами серьезно отличаются зарплаты?
— Здесь с какой стороны посмотреть. Женский футбол не так популярен, как мужской. У мужских клубов больше зрителей на стадионе и на прямых трансляциях, болельщиков. Поэтому у них больше спонсорских контрактов.
У мужчин-футболистов еще и персональные контракты со спонсорами, — сказала защитница «Динамо».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43181 голос
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости