Защитница «Динамо» Никитина о разнице зарплат: «Женский футбол не так популярен, как мужской. Там больше зрителей и спонсорских контрактов»

Милена Никитина высказалась о разнице зарплат в мужском и женском футболе.

— Как ты смотришь на то, что у вас с мужчинами-футболистами серьезно отличаются зарплаты?

— Здесь с какой стороны посмотреть. Женский футбол не так популярен, как мужской. У мужских клубов больше зрителей на стадионе и на прямых трансляциях, болельщиков. Поэтому у них больше спонсорских контрактов.

У мужчин-футболистов еще и персональные контракты со спонсорами, — сказала защитница «Динамо ».